Bakan Bayraktar: 3,8 milyon hanenin doğal gazını kendimiz karşılıyoruz

Bayraktar, "18. IICEC Enerji ve İklim Forumu"nda enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karadeniz'de günlük üretimin bugün itibarıyla 8,8 milyon metreküpe çıktığını belirten Bayraktar, "Türkiye'de 3,8 milyon hanenin doğal gazını kendimiz karşılar hale geldik. Üretilen gaz miktarı nisan sonunda 9,5 milyon metreküpleri bulacak. Karadeniz Sakarya Gaz Sahası birinci fazı bitecek. Önümüzdeki yıl bu üretimi iki katına çıkarıyoruz. Türkiye yıllık 7,5 milyar metreküp doğal gaz üretecek. Cumhuriyet tarihi boyunca ürettiğimiz gazın neredeyse 50 katını üretmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, elektrik ve doğal gazda devlet desteğinin Kovid-19 salgını ile önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Ancak bugün sosyal adalet gereği Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile 5 bin kilovat üzeri yıllık elektrik tüketimi olan abonelerin destek grubu dışına alındığını ifade eden Bayraktar, "Bu yaklaşık 1,2 milyon abone oluyor. Bu süreçte 40 milyonun üzerinde abone yani nüfusun yaklaşık yüzde 97'si hem doğal gazda hem elektrikte son fiyat düzenlemesi ile beraber halen destek yüzde 50'lerde. Bu çok yakın bir zamana kadar, tüm abonelerin elektrik giderlerinin yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyordu. Sosyal adalet gereği bu durumun doğru olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla biz bu süreci farklılaştırma amacındayız. Ekonomik anlamda desteğe ihtiyaç duyan grupların destekleneceği bir modele doğru çalışma yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.