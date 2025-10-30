Bakan Bayraktar açıkladı: Nükleerde hedef 20 gigavat

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin enerji stratejisini anlattı.

Bayraktar, Türkiye’nin coğrafi konumunun bölgesel iş birliği açısından büyük avantaj sağladığını vurgulayarak, “Küresel belirsizliklere karşı stratejimiz esnek, ileriye dönük ve çeşitlendirilmiş bir yapıdadır” dedi.

Akkuyu NGS 2026’da elektrik üretimine başlayacak

Türkiye’nin enerji çeşitlendirme sürecinde nükleer enerjinin kilit rol oynayacağını belirten Bayraktar, Rusya ile yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde dört ünitenin inşa edildiğini hatırlattı. “Akkuyu NGS’nin ilk ünitesi 2026’da elektrik üretimine başlayacak. Bu, Türkiye’nin enerji tarihinde tarihi bir dönüm noktası olacak” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Trakya ve Sinop’taki yeni projelerle 2050 itibarıyla 20 gigavatlık nükleer kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini, küçük modüler reaktörlerin de bu hedefte önemli bir rol oynayacağını belirtti.