Bakan Bayraktar: Doğal gaz 81 ile 22 milyon aboneye ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz arzında tarihi bir eşiğin aşıldığını belirterek, doğal gazın 81 ilde, 950 yerleşim yerinde ve 22 milyon aboneye ulaştığını açıkladı.

Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

2002 yılında sadece 5 ilde olan doğal gazı, bugün 81 ilimizin tamamına, 950 yerleşim yerine ve 22 milyon aboneye ulaştırdık.

Son bir yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık ve Türkiye genelinde konut abonesi sayısı yaklaşık 1 milyon arttı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Doğal gaza erişimi olmayan yerleşim yeri kalmayacak” diyerek koyduğu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.