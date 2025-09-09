Bakan Bayraktar duyurdu: BOTAŞ ile BP arasında 3 yıllık LNG anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından kritik bir adımı duyurdu.

Bayraktar, BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak LNG alım anlaşması imzalandığını açıkladı. Anlaşma, Gastech etkinliği marjında hayata geçirildi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 1,6 milyar m³, toplamda ise 4,8 milyar m³ LNG ülkemize teslim edilecek. Bu iş birliği özellikle kış aylarında arz güvenliğimizin temini, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve ticari esnekliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Anlaşmanın iki şirket ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Türkiye’nin artan enerji ihtiyacını karşılamak için LNG kaynaklarını çeşitlendirme stratejisine dikkat çeken Bayraktar, bu tür anlaşmaların enerji güvenliği politikası açısından önemini vurguladı.