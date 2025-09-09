Bakan Bayraktar duyurdu: BOTAŞ'tan enerji alanında yeni anlaşmalar

Bakan Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

BOTAŞ'ın BP, ENI ve Orman LNG şirketleriyle anlaşmalar yaptığını açıklayan Bakan Bayraktar şu paylaşımları yaptı:

BP anlaşması:

"Gastech marjında milli şirketimiz BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşması imzaladık." ifadesini kullanan Bayraktar, anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 1,6 milyar metreküp, toplamda ise 4,8 milyar metreküp LNG'nin Türkiye'ye teslim edileceğini duyurdu.

Bayraktar, "Bu işbirliği özellikle kış aylarında arz güvenliğimizin temini, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve ticari esnekliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Anlaşmanın iki şirket ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

ENI anlaşması:

Gastech 2025 marjında ENI'nin üst yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi ile görüştüklerini belirten Bayraktar, "Görüşme sonrası BOTAŞ ile ENI arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak ve yıllık 500 milyon metreküp LNG tedarikini içeren yeni bir anlaşmaya imza attık. Toplamda 1,5 milyar metreküplük LNG alımıyla mevsimsel arz-talep dengemize esneklik kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Orman LNG anlaşması:

"Milano'da, milli şirketimiz BOTAŞ ile Oman LNG arasında iş birliğimizi derinleştirecek yeni bir anlaşma imzaladık. Stratejik İş Birliği Anlaşması ile Umman’daki LNG üretim kapasitesinin artırılması, FSRU ve LNG taşıma gemileriyle iş birliklerinin geliştirilmesi ve ilave LNG alım seçeneklerinin değerlendirilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullanan Bayraktar, bu adımın, temmuzda Umman’da imzalanan Enerji Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın somut bir yansıması olduğunu belirtti.