Bakan Bayraktar, enerjide iş birliği görüşmeleri için ABD'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak için ABD'nin Houston kentine gitti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, Petronas Üst Yöneticisi (CEO) Tengku Muhammad Taufik, Halliburton CEO'su Jeff Miller, Cheniere Energy Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Anatol Feygin ve heyetleriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

"İş birliğini ileriye taşıyacak konuları konuştuk"

Bakan Alparslan Bayraktar, görüşmelerde enerji alanındaki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak konuların konuşulduğunu kaydetti:

"CERAWeek2025 marjı kapsamında Petronas CEO'su Tengku Muhammad Taufik, Halliburton CEO'su Jeff Miller, Cheniere Energy Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Anatol Feygin ve heyetleriyle bir araya geldik. Görüşmelerimizde enerji alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak konuları konuştuk. Yeni geliştirebileceğimiz projeler hakkında istişarelerde bulunduk."

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’nin Houston şehrindeyiz.



CERAWeek2025 marjı kapsamında Petronas CEO’su Tengku Muhammad Taufik, Halliburton CEO’su Jeff Miller, Cheniere Energy Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Anatol Feygin ve heyetleriyle bir araya geldik.… pic.twitter.com/22kjVa50xu — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) March 12, 2025

Mısır ile iş birliğini güçlendirme konuları görüşüldü

Öte yandan Bakan Baytaktar, ABD ziyareti kapsamında Mısır ile doğal gaz ve maden alanlarında iş birliğini güçlendirme konularını ele aldıklarını bildirdi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ile görüştüklerini aktaran Bayraktar, iki ülkenin ve bölgenin enerji güvenliği konularını konuştuklarını kaydetti:

"İki ülke arasındaki doğal gaz ve maden alanlarında işbirliğini güçlendirme konularını ele aldık. Özellikle doğal gaz alanındaki iş birliğimizi somutlaştırmak üzere mutabık kaldık."