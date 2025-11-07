Bakan Bayraktar: Güncel değeri 37 milyar dolar olan 92,4 milyar metreküp doğal gaz keşfettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin son yıllarda yürüttüğü arama çalışmalarının sonucunda toplam 92,4 milyar metreküp doğal gaz keşfi yapıldığını açıkladı.

Bayraktar, bulunan gazın güncel piyasa değerinin 37 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

Açıklamasında Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda hem denizlerde hem de karada sondaj faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi:

“Karadeniz’de başarıyla sürdürdüğümüz arama ve sondaj çalışmaları sonucunda 92,4 milyar metreküp doğal gaz keşfettik. Bu keşiflerin bugünkü ekonomik karşılığı yaklaşık 37 milyar dolar. Ülkemizin enerji arz güvenliğini güçlendirmek için kaynak çeşitliliğimizi artırmaya devam ediyoruz.”

"Enerji yatırımları sürecek"

Bakan Bayraktar, keşfedilen gazın sisteme entegrasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini, üretim ve iletim altyapısının genişletildiğini de ifade etti.

Enerji yatırımlarının süreceğini belirten Bayraktar, “Hedefimiz, Türkiye’yi sadece tüketen değil, bölgesinde enerji ticaret merkezi haline gelen bir ülke yapmak” dedi.