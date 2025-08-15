Bakan Bayraktar: Pakistan’da petrol ve gaz arama anlaşmaları imzalanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SKY News Arabia’ya verdiği mülakatta Türkiye’nin enerji politikaları ve bölgesel iş birliklerine dair açıklamalarda bulundu.

Suriye’ye gaz ve elektrik ihracatı

Bayraktar, 2 Ağustos itibarıyla Azerbaycan’dan gelen doğal gazı Suriye’ye ulaştırmayı başardıklarını belirterek bu projeyi “insani bir proje” olarak nitelendirdi. Katar Kalkınma Fonu’nun da katkı sağladığı sürecin çok taraflı bir yapıya dönüştüğünü söyledi.

Azerbaycan’dan günlük 3,4 milyon metreküp gazın geldiğini belirten Bayraktar, hattın kapasitesini 6 milyon metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. Bu kapasiteyle Halep ve Humus’ta yaklaşık 1.200 megavat elektrik üretilebileceğini, bunun da 5 milyon haneye elektrik sağlayacağını ifade etti.

Şu anda Suriye’ye sekiz farklı bağlantı noktasından 281 megavat elektrik ihraç edildiğini belirten Bayraktar, bu rakamı kısa sürede 360 megavata, ardından ek yatırımlarla 900 megavata çıkaracaklarını söyledi.

Petrol ve altyapı yatırımları

Bakan Bayraktar, Suriye’nin petrol altyapısının modernizasyonunun önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin ve uluslararası petrol şirketlerinin katkısıyla bunun başarılabileceğini ifade etti. Bu sayede sürdürülebilir enerji ve temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanabileceğini belirtti.

Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı

Bayraktar, kapasitesi günlük 1,5 milyon varil olan Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı’nın yarım asırdır tam kapasite kullanılamadığını söyledi.

Irak hükümetine mevcut anlaşmanın günümüz enerji ihtiyaçlarına yanıt vermediğini ilettiklerini, yeni bir taslak sunduklarını ve müzakerelerin yakında başlayacağını açıkladı. Amaçlarının hattı tam kapasiteyle işletmek olduğunu vurguladı.

Pakistan’da yeni anlaşmalar

Türkiye’nin yalnızca yerli üretime değil, yurtdışındaki fırsatlara da odaklandığını belirten Bayraktar, Azerbaycan ve Irak’taki üretimin yanı sıra Libya, Nijer ve Somali’de çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Somali açıklarında sismik geminin faaliyet gösterdiğini aktaran Bayraktar, Pakistan’da daha önce kazanılan bazı petrol ve gaz arama sahaları için yakında anlaşma imzalanacağını duyurdu. Ayrıca Libya hükümetiyle yapılan son anlaşma sayesinde yeni arama fırsatlarının doğduğunu ifade etti.