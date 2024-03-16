Bakan Bayraktar: Türkiye 30 yılda karbon nötr bir ekonomi olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nın Konak'ta bir otelde düzenlediği Gençlik Sofrası sahur programına katıldı.

Bayraktar, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin büyüyen ekonomisi, genç ve dinamik nüfusuyla artan enerji talebi en önemli konulardan biri haline geldiğini, ülkenin ciddi bir enerji talebi olduğunu, öncelikli görevlerinin bu artan enerji talebini karşılamak olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin ise en önemli konularından birinin enerjideki dışa bağımlılık olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye maalesef kullandığı enerjinin yaklaşık üçte ikisini ithal ediyor. Doğal gazın neredeyse tamamını, petrolün yüzde 92'sini, kömürünü ve madenlerini büyük bir kısmını maalesef ithal etmek yoluyla karşılıyor ve bu nedenle her sene biz enerjiye ve maden ithalatına 10 milyar dolarlık bir fatura ödüyoruz. Şimdi bu faturaları ödeyerek maalesef cari açık veriyoruz ve bu cari açık bizim ekonomimizdeki en kırılgan, bizi en zorlayan konulardan biri haline geliyor."

'30 yılda karbon nötr'

Bayraktar, artan enerji talebini ve dışa bağımlılığı düşürmekle ilgili gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önlerine çok büyük bir hedef koyduğunu kaydeden Bayraktar, "Türkiye önümüzdeki 30 yılda karbon nötr bir ekonomi olacak. Ne demek? Türkiye 30 yılda karbon emisyonlarını nötr hale getirecek ve daha çevreci, daha yeşil daha çok yenilenebilir enerjiyi kullanan bir ülke haline gelecek." diye konuştu.

İzmir'de özellikle rüzgar enerjisinin son derece yüksek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, jeotermal, biokütle enerjisini mutlaka en üst seviyede ekonomiye kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.