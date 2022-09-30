Bakan Dönmez: Doğalgaz depolarının tamamı dolduruldu

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 5.8 milyar metreküp (m3) büyüklükteki doğalgaz depolarının tamamının doldurulduğunu söyledi.

Dönmez, Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Düzce'de yaptığı konuşmada, Silivri'deki 4.6 milyar metreküp, Tuz Gölü depolama sahasında ise 1.2 milyar metreküp doğalgazın bulunduğunu söyledi.

Dönmez'in açıklaması Silivri'deki depolama tesisinin büyüklüğünü 1.4 milyar metreküp artırma çalışmalarının da tamamlandığını gösterdi. Kapasite artırma çalışmaları bir süredir devam ediyordu.

Depolanan doğalgaz miktarı Türkiye'nin rekor miktarda gaz tükettiği geçen yılki tüketim seviyesinin yüzde 10'u kadar depolama yapıldığını gösterdi.