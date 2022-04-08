Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler olacak

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğalgaz üretiminin kritik aşamasında büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Türkali-2 kuyusuna doğru yola çıktı. 65 tonluk kuyubaşı vanası Karadeniz'de derinliklere irdirilecek.

Uğurlama töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'in enerji ve arz güvenliğinin yeni rotası olduğunu belirterek, "Son günlerde meydana gelen konjektürel gelişmeler daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir mottosu ile yürüttüğümüz faaliyetlerin Türkiye'nin geleceği adına ne derece önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu." diye konuştu.

Bakan Dönmez'in konuşmasının satır başları şöyle;

Deniz tabanı etüd çalışmalarımızı bitirdik. Karadeniz'in derinliklerindeki gazı gün ışığına çıkarmak için gemilerimizde yoğun bir mesai harcıyoruz. Bugün de yaklaşık 6 aylık bir hazırlığın bakımın ardından Yavuz Sondaj Gemimizi Karadeniz'deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki faaliyetlerimize önemli bir ivme kazandırmış olacağız.

Yavuz gemimiz daha önce Akdeniz'de çalışmalarını yapıyordu. Sakarya gaz sahasındaki üs tamamlama faaliyetlerini yürütmek için gerekli sistem ve ekipmanlarda yükleniyor yüklendi. Şimdi artık sefer zamanı. Yavuz'u birazdan bu açtığımız kuyuların deniz tabanındaki Karadeniz gazını milletimizle buluşturmada önemli bir aşama olan kuyu başı vanasını deniz tabanına indirmesi için Türkali-2 kuyusuna uğurlayacağız.

"Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta olağan üstü bir çalışma devam ediyor"

Biliyorsunuz Fatih ve Kanuni sondaj gemilerimizde Karadeniz'de faaliyetlerini hali hazırda sürdürüyor. Yavuz'un göreve başlamasıyla üç gemimizle aynı anda Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta olağan üstü bir çalışma devam ediyor.

Bugün dünyanın en büyük inşaat projelerinden birisi burada yürütülüyor. Deniz tabanı üretim sistemleri, deniz tabanı iletimi ile boru hatları kordon hattı, akış hatları ve kara üretim tesisleri işlerini kapsayan mühendislik, tedarik, inşaat ve montaj sözleşmelerinin büyük kısmı tamamlandı.

Kıta yamacı ve deniz tabanı mobilizasyon işlerine de başladık. Teslimat süresi uzun sürecek ekipmanların siparişlerini verdik. Peyderpey tamamlandıkça alana intikal ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda deniz tabanına süreceğimiz ilk boruların teslimatı gerçekleştirilmişti. Temmuz ayına kadar boruların tamamı Filyos'a gelmiş olacak ve onları da temmuz, ağustos gibi su altına boru hattı döşeyen gemimizi getirdiğimizde hızlıca başlamış olacağız.

"Enerjinin en büyük projelerinden birisi burada Filyos'ta yükseliyor"

Yavuz'un görevi kuyubaşı ekipmanı başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek kontrol ekipmanlarını ve sistemlerini yerleştirmek olacak. Kuyubaşı vanası yaklaşık 65 ton ağırlığında ve yaklaşık 6 metre genişliğinde ve 5 metre uzunluğunda bir büyüklüğe sahip. Enerjinin en büyük projelerinden birisi burada Filyos'ta yükseliyor. Buraya konulan her bir tuğla ile Türkiye'nin enerji bağımsızlığı da günden güne yükseliyor. Son günlerde meydana gelen konjektürel gelişmeler daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir mottosu ile yürüttüğümüz faaliyetlerin Türkiye'nin geleceği adına ne derece önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yavuz’un da göreve başlamasıyla üç gemimizle aynı anda Karadeniz’deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz. https://t.co/jywxWpxvhI pic.twitter.com/oBAEKpJnx3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2022

"Doğu Akdeniz'de de önemli gelişmeler olacak"

Sadece Karediniz'de değil Doğu Akdeniz'de de doğal gaz ile ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Üç yıl önce Yavuz'u uğurlarken bölgedeki projeler için kilit ülkenin Türkiye olduğunu söylemiştir. Türkiye'nin her zaman işbirliğine açık olduğunu bölgenin refah ve huzuru için elini taşın altına koymaktan hiç bir zaman çekinmeyeceğini belirtmiştik. Her zaman görüşmeye, konuşmaya açık olduğumuzu da ifade etmiştik.

Bugün geldiğimiz nokta yürüttüğümüz politikaların ne denli doğru, ayakları yere basan ve uzun vadeli olduğunu bir kere daha göstermiş olduk. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz uluslararası projeler bizim referanslarımız. Bu projeler Türkiye'nin güvenilir, stabil ve stratijik bir ortak olduğunu bir kez daha ispat etti. Biz her zaman yapıcı bir tavırla tüm tarafların hak ve menfaatlerini gözeten anlayışla hareket ettik etmeye de devam edeceğiz.

Bu çerçevede haklarımıza karşılıklı saygı ile Doğu Akdeniz'i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz. Doğal gaz kaynak çeşitliliğinin artması ve arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergah seçeneklerinin artmasından yana olduğumuzu belirtmek istiyorum.