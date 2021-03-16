Bakan Dönmez: Elektrik dağıtım altyapısını çağın gereklerine uygun yenileniyoruz

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) 9. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dağıtımın elektrik sektörünün görünen yüzü olduğunu söyledi.

Dönmez, dağıtım sektöründe hizmetin iyi ve kaliteli olması durumunda vatandaş memnuniyetinin de o kadar yüksek olacağına dikkat çekti. Yapılacak yatırımlarla altyapının daha da güçlendirileceğini vurgulayan Dönmez, yeni uygulama döneminde kırsal şebeke yatırımlarının da artacağını ve buna tarımsal sulamanın da dahil olacağını aktardı.

Planlı bakıma 10,5 milyar liralık bütçe

Dönmez, elektrik dağıtım sektöründe 2016-2020 üçüncü uygulama döneminde yaklaşık 40 milyar lira yatırım yapıldığını anımsatarak, "2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar lira dağıtım yatırımıyla inşallah altyapımızı daha da güçlendireceğiz. Planlı bakımlar için ilk kez işletme bütçesinden ayrı 10,5 milyar liralık, Ar-Ge için de 1 milyar liralık bütçe ayrıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl yeni bir uygulamanın da olacağının altını çizen Dönmez, "Dağıtım şirketlerimiz planlı veya plansız kesintilerde, kesintinin etki alanındaki kullanıcıları SMS ile bilgilendirecek. Böylece vatandaşlarımız kesintinin saat kaçta başlayacağını ve nereleri etkileyeceğini önceden bilecek. Plan ve programını ona göre ayarlayacak. Böylece yaşanabilecek mağduriyetlerin de önünü almış olacağız." diye konuştu.

Dönmez, dağıtım sektöründe dijitalleşmenin de önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Dağıtım sektörümüzün kendisini aşmak ve kendisini yenilemek konusunda ortaya koyduğu çabayı takdir ediyoruz. Daha fazlasını ortaya koyacağından da hiç şüphemiz yok. Dağıtım sektörünün başarısı kamu-özel sektör iş birliğinin de en güzel yansımalarından biri. Bütün isteğimiz, bütün gayretimiz bu çabayı daha da ötelere taşımak. Dünyaya örnek olarak referans bir iş haline getirmek. Bunu da hep birlikte yapacağımıza inanıyorum."

Aydınlatma Mobil Takip sistemini 15 Mart itibarıyla indiren kullanıcı sayısının 155 bin 281'e ulaştığını kaydeden Dönmez, şunları söyledi: "2020 içinde toplam 228 bin 537 ihbar bırakıldı. Sistemin ilk devreye girdiği günden 15 Mart 2021 tarihine kadar gelen toplam 561 bin 719 ihbarın yüzde 99,7'si çözüme kavuşturuldu. Sözlerime son vermeden önce geçtiğimiz günlerde başvuru sürecini tamamladığımız Mini YEKA4larımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. YEKA GES-3 için toplamda 709 başvuru aldık. 36 şehrimiz için 74 yarışma düzenleyeceğiz. Bu her bir yarışma için ortalama 9,6 başvuru anlamına geliyor. Toplamda 9 bin 440 megavat gücünde başvuru yapıldı. Anadolu’nun güneşiyle inşallah 1 milyon 230 bin hanemizi aydınlatacağız. En fazla başvuru aldığımız üç şehrimiz Aksaray, Burdur ve Nevşehir oldu. Daha fazla küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı sektöre çekeceği için Mini YEKA'larımızın yenilenebilir enerjide yeni bir dönemi başlatacağını düşünüyorum."

"Dağıtım sektöründe arıza sayısının azaltılması temel hedef"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da elektrik dağıtım hizmetinde aksama olmaması için tüm sektörün çalıştığını ve bu çalışmaların müşteri memnuniyetine yansıdığını belirterek, "Artık sektörde birçok meseleyi hallettiğimizi düşünüyoruz. Kış döneminde çok ciddi problemler yaşamadık. Dolayısıyla sahada ve masada el birliğiyle bu sıkıntılı dönemi kolay bir şekilde atlattığımız için de sektörümüze teşekkür ediyorum. Yeni tarife döneminde daha da iyi olacak. Sıfır olması mümkün değil ama sıfıra yakın arıza hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.