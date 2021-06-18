Bakan Dönmez: Elektrik üretimi talebin üzerine çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminde Türkiye'nin kapasitesinin talebin üzerine çıktığına dikkati çekti.

Bakan Dönmez, AK Parti Gerze İlçe Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık komşu ülkelere elektrik ihraç eden ülke konumuna geldiğini belirtti.

Dönmez, "Ürettiğimiz elektriğin neredeyse yarısını da yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarından elde ediyoruz, yerli kaynaklarımızdan elde ediyoruz. Burada hakikaten birçok Avrupa ülkesinden daha ileri seviyedeyiz. Temiz enerji kaynakları açısından Avrupa'nın 5'inci büyük ülkesiyiz, dünyada da 12'nci sıradayız. Ülkemizin yerli ve yenilenebilir kaynaklarına olan yoğunluğunu artırarak enerji ithalatını azaltma yönünde hızlıca ilerliyoruz." şeklinde konuştu.