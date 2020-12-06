Bakan Dönmez: Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'de sondaja hazırlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin, Karadeniz'de sondaj yapmak için açılmaya hazırlandığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından, Kanuni Sondaj Gemisi'nin görüntülerini içeren 46 saniyelik video paylaştı.

Bakan Dönmez, "Kanuni, hırçın Karadeniz’de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti. Geri sayım başladı..." ifadelerini kullandı.

- Kanuni sondaj gemisi

TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan gemi, ortalama 8 mil hızla 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na gelmişti.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 13 Kasım'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaşmıştı.