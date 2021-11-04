Bakan Dönmez: Tedarikçiler sevkiyata uyarsa bu kış gaz ve elektrik sıkıntısı olmayacak

Mehmet KAYA / ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri kapsamında yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile gaz tedarik sözleşmesinin yenilendiğini, Rusya’dan BOTAŞ ve özel sektörün bu yıl sonunda bitecek sözleşmelerine yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğini söyledi.

Dönmez, “Yaklaşık bu yıl 10 milyar metreküp doğalgaz kullanacağız. Teknik altyapımız hamdolsun oldukça güçlü. Ülkeye giriş kapasiteleri ve giriş kapılarının artırılması sayesinde ciddi bir kapasiteye ulaştık. Kaynaklarımızı çeşitlendirmiş olduk. Azerbaycan ile yeni bir kontrat yaptık. Rusya ve Gazprom ile yıl sonu bitecek bir sözleşme vardı, o kontratlar bir miktar artış ile yenileme sözkonusu olacak. Tedarikçilere taahhütlerine uydukları taktirde biz bir sıkıntı yaşamayacağız.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, vatandaşların enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik olarak da bütçe imkanları kullanılarak, kaynağında bu teşviklerin verildiğini, gerçekte gaz ve elektrikteki maliyet artışlarının vatandaşlara bire bir yansıtılmadığını söyledi. Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 118 dolayında olduğunu hatırlatan Dönmez, ÖTV indirimleriyle bu artışın vatandaşa yüzde 20’ler dolayında yansıdığını, 50-60 milyar TL’ye yakın ÖTV’den vazgeçildiğini söyledi.

Doğalgaz keşfi vatandaşa da devlete de yarayacak

Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın 2023 ilk yarsında pazara verilmesinin planlandığını hatırlatan Dönmez, “Türkiye'de aramanın eksikliğinden kaynaklı bir rezerv eksikliği vardı. 3 tane derin sondaj gemisi, 2 sismik arama gemisi filomuza dahil edildi. Geçtiğimiz yıl ilk arama neticesini almış olduk. Sakarya sahasında 520 milyar metreküplük bir gaz keşfini bulmuş olduk. Türkali-6 kuyusunda arama çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'çok güzel bir müjde vereceğim.' dedi. Bu vatandaşımızın kasasına da yansıyacak bir durum olacak. Yılmadan, yorulmadan, aşk ile bu aramalara devam ediyoruz. Karada da güzel gelişmeler var. Hem Güneydoğu hem de Trakya'da çalışmalarımız devam ediyor. 4-5 yıl önce Türkiye Petrolleri'nin günlük varil seviyesi 40 bin dolayındaydı. Şimdi bunu 60 bin varile çıkardık. Özellikle Güneydoğu'dan güzel haberler geliyor. Son açtığımız kuyularda 1000 varilin üzerinde üretim yapan kuyularımız var.” diye konuştu.

Karbon pazarı için EPİAŞ’ta platform oluşturulabilir

Bakan Dönmez, karbon sertifikalarının satılabilmesi için Çevre Bakanlığı ile bir model üzerinde büyük oranda anlaştıklarını da açıkladı. Buna göre, EPİAŞ bünyesinde işleyen bir enerji piyasası olduğunu hatırlatan Dönmez, oluşturulacak bir platform ile karbon sertifikalarının da işlem görmesinin düşünüldüğünü belirtti.

Yenilenebilir enerji kaynağı belgesi verilmesinin planlandığını kaydeden Dönmez, bu belge ile üreticilerin yenilenebilir enerji kaynağından elektrik kullandığını belgeleyeceğini, böylece örneğin AB’nin gelecekte yürürlüğe koymak istediği ilave gümrük vergisinin ödenmesinden kaçınılabileceğini anlattı.