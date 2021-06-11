Bakan Dönmez: Yeni GES ve RES yarışmaları açacağız

Mehmet KAYA

KONYA - Kalyon Karapınar Güneş enerjisi santralinde 1. faz yatırımın tamamlanması SCADA merkezinin temelinin atılması nedeniyle Konya Karapınar güneş enerjisi santralinde tören düzenlendi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, TBMM Sanayi ve Enerji Başkanı Ziya Altunyaldız katıldı. Kalyon güneş paneli fabrikasında üretilen panellerle toplamda 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olacak Karapınar GES santralinin yüzde 30’u tamamlandı.

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerjide yatırımların devam edeceğini, piyasa üretim ve teknoloji olarak bütün bileşenleri ile Türkiye’nin yenilenebilir enerjide önemli notlardan biri olacağını söyledi. Karapınar GES’in YEKA kapsamında başlatılan ilk yarışma ile hayata geçtiğini hatırlatan Dönmez, “O dönem teknoloji üretim ve çok büyük yatırım gerektirmesi nedeniyle ilgi olmayacağı söylenmişti. Ama bakın ilk faz üretime başladı ve teknoloji transferi oldu” dedi. Fatih Dönmez, Türkiye’nin enerjide kaynak çeşitlendirme hedefine devam edeceğini belirterek, geçmiş dönemde enerji iletimi için yapılan 100 milyar dolarlık yatırımların yarısını teknoloji olduğunu bu alana özel önem verdiklerini kaydetti. Dönmez, Türkiye’nin rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünde Avrupa’da 7’nci ve sırasıyla Dünyada 12’nci ve 13’nci olduğunu hatırlatarak, “Yılın son çeyreğinde yeni GES, YEKA ve bu yıl içerisinde 2 bin MW’lık RES YEKA yarışması açıyoruz. Amacımız Türkiye’yi yenilenebilir enerjide en üst seviyelere çıkarmak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’da Türkiye’nin güneş enerjisi üretimi yanında teknolojisinde de büyümesini hedeflediklerini belirterek, Kalyon Enerji’nin Ankara panel fabrikasında ilave kapasite yatırımı planlandığını böylece Türkiye ihtiyacı yanında ihracatında başlayacağını söyledi.

1.5 milyon ton karbondioksit salınımı önlenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar’da büyüdüğünü hatırlatarak “Uzağa gitmeye gerek yok iklim değişikliği hepimizi etkiliyor. Benim çocukluğumda burada 40 metrede su çıkardı şimdi 200 metreden çıkıyor. Ne yazık ki 600 obruk oluştu ve Meke Gölü kurudu” dedi. İklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerji yatırımlarını her yönüyle desteklediklerini vurgulayan Kurum, Karapınar GES’in tamamlandığında 1.5 milyon ton karbondioksit salınımının önleyeceğini hatırlattı. Bu arada Murat Kurum konuşmasında bölgedeki su arıtma yatırımlarını hızla tamamlanarak elde edilecek temiz suyun Meke Gölüne verileceğini ve gölün kurtarılacağını söyledi.

Meclis Sanayi ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da bu yatırımla Konya’nın tarım yanında yenilenebilir enerjiyle de anılacağını ve üretim bakımından önemli merkezlerden biri olacağını kaydetti. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da Kalyon Güneş Paneli Fabrikasında üretilen panellerle toplamda 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olacak Karapınar güneş enerjisi santralinin yüzde 30’unun tamamlandığı söyledi. Kalyoncu, Ankara fabrika ve Karapınar GES yatırımının toplam büyüklüğünün 1.4 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Konuşmaların ardından bakan ve konuklar SCADA merkezinin temelini attılar ve tesis de incelemelerde bulundular.