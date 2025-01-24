Bakanlardan Karapınar GES'e ziyaret...

Enerji Bakanı Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Karapınar GES'i ziyaret etti

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Karapınar GES'i Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte ziyaret ettik. Karapınar GES, 1350 megavat mekanik kurulu gücü, yıllık 2,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile 1 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca yılda yaklaşık 2 milyon ton karbon emisyonunu engelleyerek 2053 net sıfır emisyon hedefimize büyük katkı sağlıyor."

YEKA yarışmalarına büyük ilgi

Elektrik kurulu gücünde 33 bin megavata ulaşan güneş ve rüzgar enerjisinin kapasitesini 2035'te 120 bin megavata çıkaracaklarını belirten Bayraktar, "YEKA modeli kapsamında duyurduğumuz yarışmalara gösterilen büyük ilgi bu hedefe ulaşacağımıza olan inancımızı da güçlendirdi" ifadesini kullandı.