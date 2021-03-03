Bakanlık, YEKA GES-3'e ilişkin kuralları açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı YEKA GES-3'e ilişkin kuralları açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YEKA GES-3 başvuruları sırasında Bakanlık kampüsünde ve evrak kabul salonunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.

HES kodu kampüse giriş esnasında hazır bulundurulacak. Başvurular, salonda bulunan görevlilerin yönlendirmesiyle, koşullara uygun ve yarışma takvime göre kabul edilecek. Bunun haricinde gelen başvurular geçersiz sayılacak. YEKA GES-3 başvuruları için her firmadan tek yetkiliye müsaade edilecek.