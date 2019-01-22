Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan petrol ihracatı yatay kaldı

22 Ocak 2019

Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi, Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattıyla yapılan ham petrol ihracatının geçen yıl sadece yüzde 0.2 artışla 33.827 milyon tona yükseldiğini belirtti.

BTC boru hattı, BP tarafından işletilen Azeri, Çırağ ve Güneşli (ACG) petrol sahalarından elde edilen petrolün ihraç yolu.

Azerbaycan ayrıca Rusya üzerinden Bakü-Novorossiisk boru hattıyla, Gürcistan üzerinden de demiryolu ve Bakü-Supsa boru hattı aracılığıyla petrol ihraç ediyor.

Azerbaycan'ın geçen yıl toplam petrol ihracatı 41.490 milyon tona ulaştı ve bunun yüzde 81.5'i BTC üzerinden ihraç edildi.

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Kaynak: Reuters