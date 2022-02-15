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Barclays, petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelledi

Barclays, petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek 92 dolar seviyesinde çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Barclays Research, yaşanan jeopolitik gerginlikleri, OPEC+'nın üretim miktarı hedeflerini yakalayamamasını da dikkate alarak petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Brent petrolü için 2022 yılı ortalama fiyat tahminini 7 dolar artırarak 92 dolar/varil seviyesine çıkaran Barclays, Batı Teksas petrolü için beklentisini de 7 dolar yükselterek 89 dolar/varil olarak belirledi.