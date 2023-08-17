Batmanlı çiftçiler sulu tarıma geçiyor

Kozluk Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edilen, GAP Bölge Kalkınma İdaresince finansmanı sağlanan proje kapsamında Tepeüstü köyüne 52 kilovat kapasiteli 112 güneş paneli kuruldu. 890 bin lira maliyetli ve yüzde 80 hibeli, yüzde 20 çiftçi katkılı proje sayesinde 300 dönümlük tarım arazisi güneş enerjisi sistemiyle sulanacak.

Ürün verimi yüzde 100 artacak

Projeye ilişkin konuşan Kozluk Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, "Projeden 300 dönümlük bir alanda 21 çiftçimiz faydalanacak. Burada daha önceden kuru tarım yapılıyordu. Projeyle çiftçilerimiz sulu tarıma geçecek. Verimde de yüzde 100'e yakın artış meydana gelecek" dedi. Çiftçilerin tarımdaki en büyük maliyetlerden enerji maliyetini en aza indireceklerini belirten Sağlam, "Çiftçiler elektrik ücretinden kurtulacak.

Aynı zamanda kuru tarımdan sulu tarıma geçtikleri için ürünün verimi artacak, daha gelir getirici tarıma geçilecek. 300 dönümlük araziyi sulamak aylık yaklaşık 70 bin lira, yıl boyu sulama döneminde de toplam 350-400 bin liralık maliyet oluşuyordu. Bu proje ile bu maliyetler sıfıra inecek" şeklinde konuştu.