Bayraktar: Türkiye'deki üç milyon eve gidecek kadar doğalgaz üretiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji ihtiyacını dışa bağımlı olmadan, kendi imkanlarıyla karşılaması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin büyümesiyle enerjiye olan talebin her geçen gün arttığını vurguladı. Erzurum'da katıldığı iftar yemeğinde konuşan Bayraktar, Türkiye'nin enerji güvenliği konusundaki hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında son dönemde büyük atılımlar yaptığını belirterek, "Artık Türkiye, Karadeniz'de kendi gemileriyle ve mühendisleriyle doğalgaz arayabilen bir ülke haline geldi. Ayrıca, Gabar'da bugün 80 bin varil petrol üretimine ulaştık. Bu üretim, Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık mücadelesi açısından kritik bir öneme sahip" dedi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin gıda ve enerji güvenliğini sağlama yolunda attığı adımlarla birlikte, dışa bağımlılığını azaltarak, bu alanlarda kendi kendine yeten bir ülke olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki bağımsızlık mücadelesini vurgulayarak, "Türkiye artık Karadeniz'de kendi gemileri ve mühendisleriyle doğalgaz arayabilen bir ülke haline geldi" dedi. Bayraktar, Karadeniz’de üç milyon hane için doğalgaz üretildiğini ve Gabar bölgesinde günlük 80 bin varil petrol üretimine ulaşıldığını belirtti. Türkiye'nin enerji, gıda ve savunma sanayi gibi kritik alanlarda kendi kendine yetebilen bir ülke olma hedefini yineleyerek, bu hedeflere ulaşmak için engelleri aşacaklarına inandığını ifade etti. Ayrıca, sanayinin büyütülmesinin genç nüfusa istihdam sağlamada önemli bir adım olacağını söyledi.