Benzin fiyatlarına zam bekleniyor: Litre fiyatı 1,55 lira artacak
Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin etkisiyle benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması öngörülüyor. Zamla birlikte üç büyük şehirde fiyatların 57-58 lira bandına yükselmesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, petrol fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşanmaması halinde benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren 1,55 lira zam yapılması planlanıyor.
Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde İstanbul’da benzinin litre fiyatının yaklaşık 56,85 liraya, Ankara’da 57,94 liraya, İzmir’de ise 58,23 liraya yükselmesi öngörülüyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 55.47 TL
Motorin: 57.74 TL
LPG: 30.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 55.30 TL
Motorin: 57.57 TL
LPG: 29.49 TL
Ankara:
Benzin: 56.39 TL
Motorin: 58.86 TL
LPG: 29.97 TL
İzmir:
Benzin: 56.68 TL
Motorin: 59.13 TL
LPG: 29.89 TL