Benzin-motorin asgari satış yükümlülüğüne düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan ve petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe göre, dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında asgari 20,000 ton, üçüncü takvim yılında asgari 30,000 ton, dördüncü takvim yılında asgari 40,000 ton, beşinci takvim yılından itibaren ise yıllık asgari 60,000 ton beyaz ürün satışını gerçekleştirmesi zorunlu olacak.

Asgari satış yükümlüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisansı sahibinin lisansı sona erdirilecek. Önceki uygulamada, hukuken geçerli bir nedene dayanmaksızın, pazarlama projeksiyonunda beyan edilen asgari yıllık 60,000 ton beyaz ürün satışını gerçekleştiremediği tespit edilen dağıtıcılar hakkında kanunun ilgili maddeleri gereği idari yaptırım uygulanıyordu.

Yeni düzenlemeye göre, asgari satış yükümlüğünün yüzde 10 veya daha az sapma ile yerine getirilememesi durumunda ise lisans sona erdirilmeksizin izlemeye alınacak ve bir sonraki takvim yılındaki asgari satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda ilgilinin lisansı sona erdirilecek, yerine getirilmesi durumunda ise izleme kaldırılacak.

Asgari satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticaretine ve ilgili ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmayacak. Yönetmeliğe eklenen geçici madde uyarınca, dağıtıcı lisans sahipleri, yeni uygulamadaki süreler açısından bugün itibarıyla yeni lisans almış olarak değerlendirilecek.