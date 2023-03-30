Benzin, motorin ve LPG 2023 güncel fiyatları ne oldu? (30 Mart 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor.

30 Mart 2023 tarihinde benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.48 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 21,36 liradan satılıyor.