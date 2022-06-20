Benzin tüketimi mayısta yüzde 58 arttı

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre Türkiye'de benzin tüketimi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57.87 artarak 350.578 metreküp ve Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.31 artarak 350.578 metreküp oldu.

PETDER üyesi olan ve olmayan şirketlere ait akaryakıt satışları verilerine dayanılarak hazırlanan aylık tabloda, motorin tüketiminin yıllık olarak Mayıs ayında yüzde 22,53 artarak 2.653.076 metreküp ve Ocak-Mayıs döneminde yüzde 6.74 artarak 11.641.34 metreküp olduğu görülüyor.

Mayıs ayında, LPG Otogaz tüketimi yıllık yüzde 43.52 oranında artışla 269.575 ton ve Ocak-Mayıs döneminde yıllık yüzde 10.60 artarak 1.146.313 ton olarak gerçekleşti.