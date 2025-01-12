Benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim var mı? (12 Ocak 2025 akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 12 Ocak 2025 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
En son benzine 1,27 TL’lik, motorine ise 96 kuruş zam gelmişti.
12 Ocak 2025 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları belli oldu:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.31 TL
Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.17 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.16 TL
Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.61 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 46.43 TL
LPG litre fiyatı: 26.11 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.82 TL
LPG litre fiyatı: 26.01 TL