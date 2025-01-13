Benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim var mı? (13 Ocak 2025 akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 13 Ocak 2025 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Peki 13 Ocak 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum ne? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli benzin ve motorin fiyatları...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45,30 TL
Motorin litre fiyatı: 45,77 TL
LPG litre fiyatı: 26,17 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45,15 TL
Motorin litre fiyatı: 45,66 TL
LPG litre fiyatı: 25,61 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45,78 TL
Motorin litre fiyatı: 46,43 TL
LPG litre fiyatı: 26,11 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46,16 TL
Motorin litre fiyatı: 46,82 TL
LPG litre fiyatı: 26,01 TL