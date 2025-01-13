Benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim var mı? (13 Ocak 2025 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Peki 13 Ocak 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum ne? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli benzin ve motorin fiyatları...

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45,30 TL

Motorin litre fiyatı: 45,77 TL

LPG litre fiyatı: 26,17 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45,15 TL

Motorin litre fiyatı: 45,66 TL

LPG litre fiyatı: 25,61 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45,78 TL

Motorin litre fiyatı: 46,43 TL

LPG litre fiyatı: 26,11 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46,16 TL

Motorin litre fiyatı: 46,82 TL

LPG litre fiyatı: 26,01 TL