Benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim var mı? (19 Ocak 2025 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

En son benzinin litre fiyatına 18 Ocak tarihinde 91 kuruş zam yapılmıştı. Zam sonrası benzinin litre fiyatları İstanbul Avrupa Yakası’nda 46.23 TL, Anadolu Yakası’nda ise 46.08 TL oldu. Başkent Ankara'da zamlı fiyat 46.73 TL'ye, İzmir'de ise 47.10 TL'ye ulaşmıştı.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmamıştı

Peki, 19 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.22 TL

Motorin litre fiyatı: 47.28 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.07 TL

Motorin litre fiyatı: 47.17 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 47.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 47.10 TL

Motorin litre fiyatı: 48.32 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL