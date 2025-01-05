Benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim var mı? (5 Ocak 2024 akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatında 7 Ocak Salı gününden itibaren 1,27 TL fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda değişiklik öngörülmüyor. Peki 5 Ocak 2025 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Benzin fiyatlarına yeni yılın ilk zammı bekleniyor. Benzin grubunda 1.27 TL fiyat artışı öngörülüyor. Yeni fiyatlar 7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak.
İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 5 Ocak 2025 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin fiyatı: 43.88 TL
Motorin litre fiyatı: 44.65 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin fiyatı: 44.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.75 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
Ankara akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 44.44 TL
Motorin litre fiyatı: 45.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL
İzmir akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 44.89 TL
Motorin litre fiyatı: 45.79 TL
LPG litre fiyatı: 26.32 TL