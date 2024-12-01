Benzin ve motorin güncel fiyatları (1 Aralık 2024 akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzinin litre fiyatına 74 kuruşluk zam yansıtıldı. 1 Aralık 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 1 Aralık 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
Güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin fiyatı: 43.06 TL
Motorin litre fiyatı: 44.18 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin fiyatı: 42.95 TL
Motorin litre fiyatı: 44.12 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Ankara akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 43.48 TL
Motorin litre fiyatı: 44.76 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 43.98 TL
Motorin litre fiyatı: 45.25 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL