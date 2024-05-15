Benzin ve motorin güncel fiyatları (15 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları)

EPDK'nin Kurul kararına göre bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak. Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

Güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.67 TL

Motorin litre fiyatı: 40.16 TL

LPG litre fiyatı: 20.97 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.58 TL

Motorin litre fiyatı: 40.09 TL

LPG litre fiyatı: 20.43 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.56 TL

Motorin litre fiyatı: 41.10 TL

LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.81 TL

Motorin litre fiyatı: 41.35 TL

LPG litre fiyatı: 20.51 TL