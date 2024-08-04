Benzin ve motorin güncel fiyatları (4 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları)

Geçtiğimiz günlerde brent petrolün varil fiyatı 80 bin doların altına kadar düşmesi benzine indirim getirdi.

Söz konusu indirimin ardından benzinde 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. Motorin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.

4 Ağustos Pazar gününe ilişkin İstanbul, İzmir ve Ankara 4 Ağustos 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.20 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 43.57 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.76 TL

Motorin litre fiyatı: 44.24 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 44.75 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL