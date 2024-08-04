Benzin ve motorin güncel fiyatları (4 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Brent petrole yapılan indirimin ardından benzine 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. Akaryakıttaki indirim 6 Ağustos tarihinde geçerli olacak. Peki 4 Ağustos 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Geçtiğimiz günlerde brent petrolün varil fiyatı 80 bin doların altına kadar düşmesi benzine indirim getirdi.
Söz konusu indirimin ardından benzinde 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. Motorin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.
4 Ağustos Pazar gününe ilişkin İstanbul, İzmir ve Ankara 4 Ağustos 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları ise şöyle:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.20 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.08 TL
Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.76 TL
Motorin litre fiyatı: 44.24 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.19 TL
Motorin litre fiyatı: 44.75 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL