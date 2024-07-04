Benzin ve motorin güncel fiyatları (4 Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları)

TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından altı aylık üretici enflasyonu belli oldu. Yaklaşık yüzde 20'yi bulan üretici enflasyonu, akaryakıttaki maktu ÖTV'nin de değiştirdi. Enflasyon rakamlarının ardından benzine, motorine ve otogaza da ÖTV zammı geldi.

Peki benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 4 Temmuz 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.69 TL

Motorin litre fiyatı: 44.65 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.56 TL

Motorin litre fiyatı: 44.55 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fi5yatı: 45.66 TL

Motorin litre fiyatı: 45.62 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.06 TL

Motorin litre fiyatı: 46.09 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL