Benzin ve motorin güncel fiyatları (4 Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları)
TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre altı aylık üretici enflasyonu yüzde 19,49 oldu. Verinin açıklanmasının ardından akaryakıta zam geldi. 4 Temmuz 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından altı aylık üretici enflasyonu belli oldu. Yaklaşık yüzde 20'yi bulan üretici enflasyonu, akaryakıttaki maktu ÖTV'nin de değiştirdi. Enflasyon rakamlarının ardından benzine, motorine ve otogaza da ÖTV zammı geldi.
Peki benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 4 Temmuz 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.69 TL
Motorin litre fiyatı: 44.65 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.56 TL
Motorin litre fiyatı: 44.55 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fi5yatı: 45.66 TL
Motorin litre fiyatı: 45.62 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.06 TL
Motorin litre fiyatı: 46.09 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL