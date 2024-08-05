Benzin ve motorin güncel fiyatları (5 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren benzin fiyatlarında 1 lira 73 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 5 Ağustos 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.20 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 43.57 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.76 TL

Motorin litre fiyatı: 44.24 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 44.75 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL