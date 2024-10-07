Benzin ve motorin güncel fiyatları (7 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 7 Ekim 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Petrol fiyatları geçen haftayı yüzde 3,2 yükselişle kapattı. Dolarda 34 TL'nin üstündeki yükselişini sürdürünce zam geldi.
Güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.91 TL
Motorin litre fiyatı: 42.72 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.79 TL
Motorin litre fiyatı: 42.65 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.27 TL
Motorin litre fiyatı: 43.18 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.72 TL
Motorin litre fiyatı: 43.70 TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL