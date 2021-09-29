Benzin ve motorin satışları arttı

Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları yıllık yüzde 22,65 artışla 429 bin 596 Metreküp oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 4,52 artışla 2 milyon 914 bin 90 metreküp olarak gerçekleşti.

Fuel oil satışları yüzde 20,32 düşüşle 13 bin 690 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 45,31 düşüşle 186 M3 seviyesine geriledi.

Otogaz satışlarının yüzde 9,45 artışla 343 bin 731 ton olduğu belirtildi.

Yılın ilk 8 ayında artış yaşandı

Yılın ilk 8 ayında benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 21,08 artışla 2 milyon 397,8 bin metreküp olurken, motorin satışları yüzde 11,44 artışla 20 milyon 394,7 bin metreküp seviyesine ulaştı.

Fuel oil satışları yüzde 24,40 düşüşle 88 bin 828 ton, gazyağı satışları yüzde 22,41 düşüşle bin 222 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 8,11 artışla 2 milyon 57 bin ton olarak gerçekleşti.

Akaryakıtta sınır göründü

Öte yandan benzin ve motorinde satışların yanısıra fiyatlarda da artış yaşanıyor. Dün EPGİS akaryakıtta motorin fiyatlarına 43 kuruş zam geldiğini duyurmuştu. Bugün de benzine 29 kuruş zam yapılacağı belirtildi.

Fiyat artışları, eşel mobil sistemi gereği ÖTV’den karşılanacağını için pompaya yansımayacak. Ancak motorin ve benzinde eşel mobil ile vazgeçilebilecek kalan ÖTV tutarlarının sınıra yaklaştığı ifade edildi. Bu rakam motorin için 12 kuruş, bugünkü zammın ardından benzin için ise 48 kuruşa gerileyecek.

İlave bir düzenleme yapılmaması durumunda, bu seviyenin üzerinde gelen zamlar pompaya yansıyacak.