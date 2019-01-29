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Benzine 17 kuruş indirim, motorinle eşitlenecek

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim yapılacak. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6.05 civarına gerileyerek motorinin litre fiyatıyla eşit seviyelere gelecek.

Benzine 17 kuruş indirim, motorinle eşitlenecek
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Dolarda yaşanan geri çekilmeye ham petrol fiyatlarındaki düşüş de eşlik edince akaryakıt fiyatlarından benzinde indirime gidildi.

Benzinin litresi bu gece yarısından itibaren 17 kuruş ucuzlayacak.

Bugün itibariyle benzin litresi İstanbul'da 6.20 TL'den satılıyor, motorin ise 6.05 TL.

Benzindeki indirim sonrası fiyatı motorinle eşit, hatta daha düşük seviyeye gelmiş olacak.

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Dunya.com

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