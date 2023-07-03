Benzine 2 lira 11 kuruş zam geliyor
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzine 2 lira 11 kuruş zam gelecek. Zamla birlikte benzinin litresi İstanbul’da 26 lira 19 kuruş, Ankara’da 26 lira 64 kuruş ve İzmir’de ise 26 lira 66 kuruştan satılacak.
Haber Merkezi
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4 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Pompaya yansıyacak zamla birlikte benzinin litresi İstanbul’da 26 lira 19 kuruş, Ankara’da 26 lira 64 kuruş ve İzmir’de ise 26 lira 66 kuruştan satılacak.
Motorine en son 20 Haziran’da 1,65 TL zam gelmişti. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,87 TL, Ankara’da 24,32 TL, İzmir’de 24,44 TL seviyesinde bulunuyor.