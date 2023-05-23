Benzine 76 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına gece yarısı 76 kuruş zam yapıldı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.
Geçen hafta motorine gelen 76 kuruşluk artışın ardından benzine de gece yarısı 77 kuruş zam yapıldı.
Zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle oldu:
İstanbul benzin fiyatı: 20,58 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 19.34 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 10.50 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 20.94 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 19.74 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.65 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 20.93 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 19.77 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 10,54 TL