Benzine indirim geldi (4 Aralık 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Petrol fiyatındaki düşüş sonrası benzine indirim geldi. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı 97 kuruş ucuzladı. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 4 Aralık 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.01 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 42.54 TL

Motorin litre fiyatı: 44.80 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43.04 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL