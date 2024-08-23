Benzine indirim geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarında 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı satışlara yansıtıldı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 45 kuruşluk indirim gelirken fiyat değişikliği pompaya yansıdı. Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 23 Ağustos 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.94 TL
LPG litre fiyatı: 23.23 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.13 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 22.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.55 TL
Motorin litre fiyatı: 44.35 TL
LPG litre fiyatı: 23.24 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.05 TL
Motorin litre fiyatı: 44.87 TL
LPG litre fiyatı: 22.99 TL