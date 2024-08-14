Benzine zam bekleniyor (14 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Foreks Haber'in edindiği bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 85 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel fiyatlar şöyle:

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.74 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 43.61 liradan satılıyor.