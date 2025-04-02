Benzine zam bekleniyordu! İptal edildiği iddia edildi
Benzinin litresine beklenen 1 lira 25 kuruşluk zammın iptal edildiği iddia edildi.
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Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 25 kuruş zam bekleniyordu.
Ancak, söz konusu zam kararının iptal edildiği iddia edildi.
Güncel benzin fiyatları
2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncel benzin fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Litre fiyatı: 46.57 TL
Ankara
Litre fiyatı: 47.29 TL
İzmir
Litre fiyatı: 47.65 TL