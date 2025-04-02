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Benzine zam bekleniyordu! İptal edildiği iddia edildi

Benzinin litresine beklenen 1 lira 25 kuruşluk zammın iptal edildiği iddia edildi.

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Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 25 kuruş zam bekleniyordu.

Ancak, söz konusu zam kararının iptal edildiği iddia edildi.

Güncel benzin fiyatları

2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncel benzin fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

İstanbul Anadolu Yakası 

Litre fiyatı: 46.57 TL

Ankara

Litre fiyatı: 47.29 TL

İzmir

Litre fiyatı: 47.65 TL

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Kaynak: HABER MERKEZİ