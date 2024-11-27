Benzine zam geliyor: 74 kuruş fiyat artışı bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruşluk artışa gidilmişti.

Benzinin litre fiyatına da gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 74 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzine son olarak 60 kuruşluk indirim gelmişti.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.33 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.22 TL

Motorin litre fiyatı: 44.10 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 42.75 TL

Motorin litre fiyatı: 43.73 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43.25 TL

Motorin litre fiyatı: 45.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL