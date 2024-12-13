Benzine zam geliyor! Akaryakıt fiyatlarında son durum (13 Aralık 2024 akaryakıt fiyatları)

Küresel petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatları sık sık güncelleniyor. 13 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel fiyatlar açıklandı.

Benzine zam mı geldi? (13 Aralık 2024 benzin zammı)

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve otogazda ise henüz bir zam olacağına dair bilgi bulunmuyor. Yeni zamla birlikte İstanbul'da 42,12 olan benzin fiyatları 43,1 TL'ye çıkacak.

Güncel akaryakıt (Benzin, motorin, LPG) fiyatları (13 Aralık 2024)

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 42.12 TL/Litre

Motorin: 43.30 TL/Litre

LPG: 26.03 TL/Litre

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 42.01 TL/Litre

Motorin: 43.24 TL/Litre

LPG: 25.49 TL/Litre

Ankara:

Benzin: 42.54 TL/Litre

Motorin: 43,87 TL/Litre

LPG: 26,04 TL/Litre

İzmir:

Benzin: 43,04 TL/Litre

Motorin: 44,39 TL/Litre

LPG: 25.94 TL/Litre

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarına etki eden faktörler

* Brent petrol fiyatları: Küresel piyasalardaki arz-talep dengesi, petrol fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri.

* Döviz kurları: Petrol ithalatı dövizle yapıldığından, döviz kurundaki değişim fiyatlara doğrudan yansıyor.

* Vergiler ve dağıtım maliyetleri: Akaryakıt fiyatlarının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Ayrıca dağıtım ve işletme maliyetleri de ekleniyor.

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde yeni değişikliklerin olabileceğini ve piyasa gelişmelerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Kullanıcılar, güncel fiyatlar için akaryakıt istasyonlarını ve resmi duyuruları kontrol etmeyi unutmamalı.