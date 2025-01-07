Benzinin ardından motorinde zam bekleniyor
Motorin fiyatlarının yarından geçerli olmak üzere artması bekleniyor. Benzin fiyatlarına da bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 24 kuruş zam gelmişti.
Haber Merkezi
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Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Dün gece de benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş zam gelmişti.
31 Aralık'ta litre fiyatına benzinde 82 kuruş, motorinde 77 kuruş, oto gazda (LPG) 35 kuruş özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı gelmişti.