Benzinin ardından motorinde zam bekleniyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Dün gece de benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş zam gelmişti.

31 Aralık'ta litre fiyatına benzinde 82 kuruş, motorinde 77 kuruş, oto gazda (LPG) 35 kuruş özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı gelmişti.