Benzinin litre fiyatına 60 kuruş indirim geldi (19 Kasım 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Brent petrol, saat 07.20 civarında varil başına 73.49 dolardan işlem görürken, benzine 60 kuruş indirim geldi.

İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 42.33 lira, Ankara'da 42.75 lira, İzmir'de 43.24 lira, Adana'da 43.49 lira, Bursa'da 42.98 lira, Antalya'da 43.62 lira, Diyarbakır'da ise 43.78 lira oldu.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.