Benzinin litre fiyatına bu gece indirim geliyor
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre; benzinin litre fiyatına bu gece itibariyle 62 kuruşluk bir indirim gelecek. İndirim sonrasında İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.28TL'ye inecek.
Haber Merkezi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Benzinin litre fiyatına bugün gece yarısı itibariyle 62 kuruşluk bir indirim geleceğini duyuruldu. İndirimin pompaya yansıyacağı aktarıldı.
Pompadaki 62 kuruşluk indirimle benzin yarından itibaren;
İstanbul'da 42.28,
Ankara'da 42.71,
İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek.