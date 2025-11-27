Berdan Cıvata, RES'te de adından söz ettiriyor

Şirket, gelecekte daha fazla projede yer alarak yenile­nebilir enerjiye sunduğu katkıyı artırmayı hedefliyor. Berdan Cı­vata’nın küresel ölçekteki gücü­nü pekiştirdiğini kaydeden Di­lay Şemsi Aksoy, “Dünyanın her bölgesinde tanınan ve güvenilen bir marka haline geldik. Sahada­ki başarımızla tüm sektörlere yö­nelik üretim yapabiliyoruz” dedi.

RES’lerdeki hacmini genişletiyor

Dilay Şemsi Aksoy, “Yenile­nebilir enerji projelerinde de önemli bir hacme sahibiz. Bugün Türkiye genelindeki 4 bini aşkın Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesine yönelik yaklaşık 50 bin tonluk üretim yaptık. Temelden kanatlara kadar olan tüm yüksek mukavemetli ankeraj kafesleri­ni, kule birleştirme cıvatalarını ve kanat saplamaları gibi kritik bağlantı elemanlarını üretiyo­ruz” şeklinde konuştu.

Küresel­de ilk 10 içinde yer alan 7 rüzgâr türbini üreticisinin uluslarara­sı pazarlardaki onaylı tedarikçi­si olduklarını sözlerine ekleyen Dilay Şemsi Aksoy, “Referans­larımız arasında Amerika’nın GE’si, Almanya’nın Nordex’i ve Enercon’u, Danimarka’nın Ves­tas’ı, İspanya’nın Siemens -Ga­mesa’sı ile Çinli Goldwind gibi markalar yer alıyor” dedi.

Mersin-Tarsus Organize Sana­yi Bölgesi’nde 33 bini kapalı, top­lam 48 bin metrekarelik 6 ayrı te­sisinde çalıştırdığı 51’i mühendis yaklaşık 330 çalışanıyla imalata devam eden Berdan Cıvata’nın ürünleri dünyanın farklı bölgele­rindeki enerji, altyapı, petrol-do­ğalgaz ve çelik konstrüksiyon projelerinde tercih ediliyor.