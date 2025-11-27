Berdan Cıvata, RES'te de adından söz ettiriyor
Dünyanın en büyük 10 rüzgâr türbini üreticisinden 7’sinin global pazarlardaki onaylı tedarikçisi olan Berdan Cıvata, küresel ölçekli 4 bini aşkın RES projesinin temelden kanatlarına kadar tüm bağlantı elemanlarını üretti.
Şirket, gelecekte daha fazla projede yer alarak yenilenebilir enerjiye sunduğu katkıyı artırmayı hedefliyor. Berdan Cıvata’nın küresel ölçekteki gücünü pekiştirdiğini kaydeden Dilay Şemsi Aksoy, “Dünyanın her bölgesinde tanınan ve güvenilen bir marka haline geldik. Sahadaki başarımızla tüm sektörlere yönelik üretim yapabiliyoruz” dedi.
RES’lerdeki hacmini genişletiyor
Dilay Şemsi Aksoy, “Yenilenebilir enerji projelerinde de önemli bir hacme sahibiz. Bugün Türkiye genelindeki 4 bini aşkın Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesine yönelik yaklaşık 50 bin tonluk üretim yaptık. Temelden kanatlara kadar olan tüm yüksek mukavemetli ankeraj kafeslerini, kule birleştirme cıvatalarını ve kanat saplamaları gibi kritik bağlantı elemanlarını üretiyoruz” şeklinde konuştu.
Küreselde ilk 10 içinde yer alan 7 rüzgâr türbini üreticisinin uluslararası pazarlardaki onaylı tedarikçisi olduklarını sözlerine ekleyen Dilay Şemsi Aksoy, “Referanslarımız arasında Amerika’nın GE’si, Almanya’nın Nordex’i ve Enercon’u, Danimarka’nın Vestas’ı, İspanya’nın Siemens -Gamesa’sı ile Çinli Goldwind gibi markalar yer alıyor” dedi.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde 33 bini kapalı, toplam 48 bin metrekarelik 6 ayrı tesisinde çalıştırdığı 51’i mühendis yaklaşık 330 çalışanıyla imalata devam eden Berdan Cıvata’nın ürünleri dünyanın farklı bölgelerindeki enerji, altyapı, petrol-doğalgaz ve çelik konstrüksiyon projelerinde tercih ediliyor.